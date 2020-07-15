РИАМО - 15 июл. В текущем году по требованиям сотрудников Госадмтехнадзора Московской области в регионе устранили 1093 нарушения в содержании общественных мест, а также мест массового отдыха и посещения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Больше всего нарушений устранили на территории городских округов Дмитровский, Богородский, Люберцы, Щелково, Красногорск, Коломенский и Лыткарино.

«Инспекторами были пресечены несвоевременная и некачественная уборка мест общественного пользования, массового посещения и отдыха; нарушения норм и правил содержания зеленых насаждений; несвоевременная очистка урн и мусорных контейнеров в общественных местах; непринятие мер к ликвидации очаговых навалов мусора в общественных местах», – сказал глава Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

По его словам, во всех случаях ответственных лиц привлекли к административной ответственности. Зачастую наказывали администрации муниципальных образований, а также частные компании.