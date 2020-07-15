РИАМО - 15 июл. В столичных образовательных учреждениях может быть расширен эксперимент по питанию для детей, страдающих различными непереносимостями при приеме пищи, сообщила на заседании Мосгордумы уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

На данный момент в рамках пилотного проекта в трех зданиях образовательных организаций открыты дошкольные группы с организацией питания для детей, имеющих ограничение по молочной группе продуктов.

«Однако остается открытым вопрос, он будет в поле зрения уполномоченного, организации питания детей, страдающих другими хроническими заболеваниями, связанными с пищевой непереносимостью, например, заболеванием, исключающем прием продуктов, содержащих глютен», - сказала Потяева.