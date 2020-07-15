РИАМО - 15 июл. В 2019 году в столице из замещающих семей в детские дома было возвращено 426 детей, в 2018 году таких детей было 119, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходимо усовершенствовать систему отбора приемных родителей, сообщила на заседании Мосгордумы уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Улучшить ситуацию с возвратом подопечных детей поможет, конечно, совершенствование системы отбора и подготовки потенциальных замещающих родителей с последующим профессиональным сопровождением», - сказала Потяева.

Она добавила, что эта тема постоянно находится на обсуждении у омбудсмена и департамента труда и соцзащиты населения Москвы. По итогам работы в адрес исполнительной власти внесено 32 предложения.