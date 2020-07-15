РИАМО - 15 июл. Школу в поселке Газопроводск городского округа Луховицы планируют ввести в эксплуатацию в этом году, ее строительная готовность составляет 55%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент идет прокладка ливневой канализации, установка наружного освещения.

«На данный момент готовность объекта образования составляет 55%. На строительной площадке задействовано 60 рабочих. Они проводят отделку внутренних помещений, выполняют монтаж инженерных коммуникаций. Начинаются работы по благоустройству прилегающей территории», - отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Новая школа на улице Центральной сможет принять 154 учащихся. В здании будут оборудованы современные классы, просторные актовый и спортивный залы, столовая, библиотека. Общая площадь здания составляет более 5,8 тысячи квадратных метров.

На прилегающей территории разместятся игровая и спортивная зоны, места для отдыха, будет выполнено озеленение.

Строительство ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» за счет средств бюджета.