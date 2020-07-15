РИАМО - 15 июл. Аттракционы в парках Московской области могут открыться уже в среду, пока в них проводят мероприятия для безопасного отдыха посетителей в условиях коронавируса, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он уточнил, что в регионе аттракционы расположены в 64 парках. Для начала работы нужно провести ряд мероприятий по эпидемиологической безопасности. В частности, нужно нанести, разметку, обеспечить средствами защиты операторов аттракционов, внести изменения в рассадку посетителей.

«Сегодня, мы считаем, что примерно половина из 64 парков эту работу проведут, а остальные до ближайших выходных полностью подготовятся. И уже к выходным практически все парки Подмосковья смогут работать в привычном режиме, но с определенными дополнительными требованиями, обеспечивающими безопасность посетителей», - сказал Разин.

По его словам, в каждом парке появится Covid-контроллер из числа сотрудников парка, который будет следить за соблюдением стандартов безопасности со стороны эксплуатирующей аттракционы организации и со стороны посетителей. Его будут отличать красные элементы на одежде.

Министр пояснил, что контроллер будет вежливо и корректно просить коллег и посетителей соблюдать все правила безопасности в условиях коронавируса.

«Кроме того, управление Гостехнадзора министерства сельского хозяйства (и продовольствия – ред.) также будет осуществлять надзор за соблюдением требований и стандарта, и технических требований эксплуатации аттракционов», - добавил Разин.

Он отметил, что уже практически все аттракционы в регионе были осмотрены специалистами в рамках рейдовых мероприятий. Были сделаны замечания, который уже устраняются.

С 15 июля в соответствии с правилами регистрации аттракционов и разработанным стандартом организации их работы в новых условиях, могут эксплуатироваться только те аттракционы, которые прошли регистрацию в подразделениях Гостехнадзора и направили соответствующее уведомление о готовности к открытию и функционированию.

Перед входом на аттракцион необходима разметка, позволяющая соблюдать расстояние в 1,5 метра между посетителями. Загрузка аттракциона - не более 25% от пропускной способности с учетом технических требований и конструкции.