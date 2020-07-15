РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. Сотрудники полиции Люберец задержали приезжего, который похитил велосипед из подъезда дома, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В дежурную часть МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный похитил велосипед из подъезда дома по Комсомольскому проспекту. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан и доставлен в дежурную часть 35-летний уроженец Республики Башкортостан. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.