РИАМО - 15 июл. Басманный суд Москвы арестовал 54-летнего Владимира Мамиконяна, которого обвиняют в разбойном нападении на прохожего, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Мамиконяна В.А. до 12 сентября 2020 года», — сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее СМИ сообщили о том, что в Москве задержали серийного отравителя. У него полицейские обнаружили бутылку водки, бутылку пива и восемь таблеток азалептина. Жертвой стал приезжий мужчина, который отдыхал в районе улицы Покровка. К парню подошел незнакомец и предложил выпить. Очнулся гость столицы уже без смартфона, золотой цепочки и других вещей.

Мамиконяна в данный момент проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.