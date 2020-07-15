В конце июня жители подмосковной Коломны стали героями самого стильного шоу на телевидении – «Модный приговор». Владислав Глухов «подал в суд» на Татьяну Чепурнову за «хромающий» стиль, не сочетающийся с ее роскошной внешностью. При этом молодой человек мечтал увидеть свою возлюбленную одетой не только стильно, но и скромно, чтобы не давать надежды вьющимся вокруг нее ухажерам. Что из этого вышло, Татьяна рассказала РИАМО.

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«Женятся только глупцы»

фото предоставлено Первым каналом скриншот скриншот 1 из 3

Выпуск «Модного приговора» с нашим участием носил название «Женятся только глупцы». В качестве лейтмотива обыгрывалось чувство ревности Влада, его недовольство откровенными и детскими нарядами, желание придать мне статусности и научить одеваться по возрасту. Признаюсь, чтобы зацепить шеф-редактора, мы немного утрировали историю. Безусловно, ревность в наших отношениях присутствует, но мы взрослые люди и уже научились не давать для нее повода.

Я уже давно размышляла над тем, как было бы хорошо структурировать гардероб. Отправной точкой стала мысль обновить фото для социальных сетей. Вскоре после этого, по счастливой случайности, сестра прислала мне объявление о кастинге для программы. Мы с Владом составили письмо и откликнулись, приложив несколько моих фото в нарядах, которые ему особенно не по душе. Нам ответили буквально сразу же! Сам кастинг проходил в удаленном формате по Zoom и занял несколько часов.

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Шопинг вслепую

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После того, как мы прошли кастинг, пришел черед походов за нарядами со стилистами. Это в передаче все происходит синхронно, последовательно. На самом деле, чтобы появиться на экране в модных комплектах, нужно было заранее, еще до съемок, съездить с торговый центр. Эта часть мне очень понравилась. Для подбора нарядов я несколько раз приезжала в Москву.

По сути, встреча со стилистами напоминала шопинг с подружками. С одним маленьким исключением: я не видела, что именно они выбирали. Комментировать: «Я хочу это!», «Давайте купим вон то!» – тоже нельзя.

Каждый раз на входе в магазин меня отправляли в примерочную, затем надевали повязку для сна на глаза, и в таком виде я примеряла наряды. Подсматривать во время примерки строго не рекомендуется. Во-первых, стилисты внимательно за этим следят, а во-вторых, если увидеть наряды заранее, пропадет эффект неожиданности на съемках. В результате реакция героя будет фальшивой.

Также важно отметить: шопинг со стилистами – это исключительно подбор нарядов. Они не дают советов, не формируют гардеробную капсулу.

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12 часов на съемки

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Съемки длились с 10 утра до 10 вечера. В один день с нами снимались еще две пары. Атмосфера за кулисами была очень приятная, дружелюбная. Во время самих съемок мы активно общались с ведущими, они максимально раскручивали нашу историю.

Однако поговорить по душам с Надеждой Бабкиной не удалось: после съемки ведущие с героями не общаются. Едва передача закончилась, они встают и уходят. Но это понятно: у них по нескольку передач в день.

Прическа и макияж мне понравились, хотя этот яркий образ – явно не на каждый день. Постоянно выпрямлять кудри – занятие утомительное. Главная сказка – это три комплекта одежды в дар, вместе с туфлями, сумками и аксессуарами. Все абсолютно бесплатно, никаких налогов и сборов. К слову, наряды я уже «выгуляла». Особенно активно ношу платье.

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Больше уверенности на собеседованиях

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Подруги часто спрашивают меня, какие изменения произошли в моей жизни после программы. Однако кардинально в моей жизни ничего не изменилось. Это ведь не шоу по смене имиджа, здесь речь о подборе нарядов, дефилировании. Пожалуй, главное изменение в том, что эти съемки здорово прибавили мне уверенности в себе. Недавно я получила второе образование и как раз нахожусь в поисках работы. Так вот, опыт общения со звездами-ведущими отлично помогает на собеседованиях!

Если вы хотите попасть на программу, имейте в виду, что сильное, искреннее желание – уже половина успеха. На «Модный приговор» не возьмут пару, если одного из участников второй «тянет за уши». Чтобы магия эфира состоялась, нужно быть готовым говорить, делиться своей историей, быть активным. Важна даже не столько история героев, сколько их активность на передаче, мотивация. Такие съемки – прекрасная возможность взбодриться, выйти из шарика своей обыденной жизни и поймать вдохновение.