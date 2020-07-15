РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. В среду Красковский культурный центр приглашает жителей Люберец на онлайн-мероприятия, так, пройдет мастер-класс по дыхательной гимнастике, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В 15:00 состоится видео мастер-класс по дыхательной гимнастике. Присоединяйтесь и проведите время интересно и с пользой!» - говорится в сообщении.

Кроме того, в 19:00 пройдет онлайн-игра.

Мероприятия пройдут в соцсетях центра: https://vk.com/kraskovo_kkc и https://www.instagram.com/kraskovo_kkc/?hl=ru.