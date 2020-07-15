РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Более 10 миллионов рублей выделили на приобретение оборудования для дополнительного образования в школы Подольска, сообщила «РИАМО в Подольске» зампред комитета по образованию администрации округа Галина Киселева.

«В текущем году реализуется большой проект «Создание дополнительных рабочих мест в школах». В нем участвуют 16 школ городского округа по трем направлениям: научное, техническое, физкультурное. Так, на поставку оборудования в образовательные организации в рамках данного проекта было выделено более 10 миллионов рублей. Благодаря этому в наших школах будут создаваться новые места дополнительного образования, открываться новые кружки, образовательные программы», - сказала Киселева.

По ее словам, ожидается, что в округе будет создано свыше 1,5 тысячи учебных мест дополнительного образования.

В настоящее время в школах Подольска проводятся проверки их готовности к новому учебному году.