РИАМО - 15 июл. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что работа депутатов столичного парламента не была бы настолько эффективной без тесного взаимодействия с уполномоченным по правам человека в городе, омбудсмен регулярно выступает с предложениями по оптимизации правовой базы.

На заседании столичного парламента уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева представила ежегодный доклад о результатах деятельности. В докладе был представлен анализ соблюдения прав человека в городе. Шапошников отметил, что депутатам важно знать, какие поступили запросы общества на изменение законодательства.

«Убежден, что работа депутатского корпуса не была бы столь эффективна без тесного взаимодействия с омбудсменом. Этот институт за 10 лет своего существования заслужил высокое доверие и авторитет у москвичей», — сказал Шапошников.

Он добавил, что к омбудсмену ежедневно обращаются с самыми разными вопросами. Каждый год растет количество положительных решений по обращениям горожан.

Шапошников подчеркнул, что омбудсмен регулярно выступает с предложениями по оптимизации правовой базы и улучшению правоприменительной практики. В 2019 году Потяева принимала активное участие в работе над значимыми закинициативами, в том числе по увеличению материнского капитала, по внесению изменений в закон об основах охраны здоровья граждан в РФ, над законопроектом о профилактике насилия в отношении женщин, детей и стариков.

«Уполномоченный по правам человека обозначила вектор деятельности на текущий год. Особое внимание будет уделяться профилактике и борьбе с распространением коронавирусной инфекции, повышению качества медицинской помощи, поддержке людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», — добавил председатель Мосгордумы.

Он отметил, что депутаты готовы продолжать совместную работу.