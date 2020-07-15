РИАМО - 15 июл. Подмосковные ветеринары оказали на дому помощь более 1,2 тысячи сельскохозяйственных и домашних животных с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



«Выездная ветеринарная служба возобновила выезды к животным на дом с 1 июля после ограничений по Covid-19», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он добавил, что в период действия ограничений специалисты выезжали только в случае, если животному требовалась неотложная помощь.

С 1 ноября 2019 года в регионе начал работать Единый контактный центр Государственной ветеринарной службы, куда можно позвонить и вызвать ветеринарную помощь на дом.

Получить информацию о ближайшей государственной ветеринарной клинике и вызвать ветеринарного врача на дом можно по телефону: 8(495)668-01-25. Также можно записаться на официальных сайтах территориальных ветеринарных управлениях министерства.