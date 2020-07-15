РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Более 90 миллионов рублей выделили на обеспечение питанием учащихся начальных классов Подольска в новом учебном году, сообщила «РИАМО в Подольске» зампредседателя комитета по образованию администрации округа Галина Киселева.

«Из областного и муниципального бюджетов на питание учащихся с 1 по 4 классы в новом учебном году было выделено более 90 миллионов рублей. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению поставщика питания», - сказала Киселева.

Она добавила, что для всех школ Московской области меню будет одинаковым: для учащихся в первую смену - будет завтрак, для учащихся во вторую смену - горячий полдник. Все мероприятия будут выполнены в срок и находятся под личным контролем главы городского округа Подольск Николая Пестова.

Также в Подмосковье продолжают реализовывать проекты по созданию доступной среды в школах. В частности, на создание доступной среды в детсаде №56 Подольска было выделено более 2,5 миллиона рублей.

«В рамках реализации национального проекта «Образование» продолжается оснащение школ планшетными компьютерами. В прошлом году пять наших школ стали участниками данного проекта и получили планшетные компьютеры, которые активно ввели в работу. В текущем году они будут дополнительно оснащаться новыми планшетными компьютерами», - добавила Киселева.