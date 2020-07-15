РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В городском округе Подольск за сутки не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе выявили 3 778 случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 173 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 61 059 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 022 человека. Выздоровели и выписались 42 013 человек. В Подольске за сутки не выявили ни одного нового случая. Всего в округе зафиксировано 3 778 заболевших», - говорится в сообщении.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.