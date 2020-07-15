РИАМО - 15 июл. В Подмосковье 18 июля состоится единый день голосования за кандидатов в члены муниципальных общественных палат, проголосовать можно будет онлайн с 09:00 до 18:00, говорится в сообщении пресс-службы Общественной палаты Московской области

Голосование пройдет на официальном сайте Общественной палаты региона.

«Проголосовать может любой желающий один раз. Переход на страницу для голосования с баннера на главной странице сайта. После клика на баннер откроется страница регистрации», - говорится в сообщении.

Для регистрации в процедуре голосования необходимо ввести ФИО, место проживания и иметь мобильный телефон, на который поступит СМС-сообщение с кодом подтверждения. После этого станет доступна страница с выбором кандидатов.

Голосовать можно за любое количество кандидатов в общественную палату, но не превышающее численность палаты.

Подробная инструкция будет размещена на странице регистрации на сайте Общественной палаты региона.

Итоги голосования будут размещены на сайте Общественной палаты Подмосковья в разделе «Формирование МОП» не позднее 21 июля.