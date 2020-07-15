РИАМО - 15 июл. Клинический психолог Владимир Крупин считает, что бабушки и дедушки не должны пытаться перевоспитывать своих внуков, так как это может навредить им, сообщает Nation News.

«Самое важное правило для бабушек и дедушек — это не пытаться изменить своих внуков, а принимать такими, какие они есть. <…> Нужно любить своего внука с его интересами и эти интересы разделять, что-то предлагать, но самое главное – не пытаться изменить», — сказал эксперт.

Чрезмерная опека вредит ребенку, мешая полноценному развитию и становлению его личности.

Специалист отметил, что каждая семейная система выстроена по-своему. Есть «значимые» дедушки и бабушки, которые формируют личность ребенка, а бывают такие, с которыми общения нет вовсе.

«Те люди, которые для нас ничего не значат, – вряд ли их мнение для нас будет авторитетным, вряд ли они нас смогут к чему-то призвать, даже пока мы маленькие», — резюмировал Крупин.