РИАМО - 15 июл. В прошлом году в столице прошло свыше 18,5 тысяч публичных акций, 155 из них не были согласованы с органами исполнительной власти, сообщила на заседании Мосгордумы омбудсмен Москвы Татьяна Потяева.

«По данным Главного управления МВД по городу Москве, за этот период (2019 год - ред.) на территории столицы было проведено 18 506 массовых публичных акций», - сказала Потяева.

Она добавила, что по поступившим жалобам или по собственной инициативе аппарат уполномоченного по правам человека в Москве подал более 55 обращений в органы исполнительной власти, в том числе по всем резонансным событиям, которые происходили в Москве.