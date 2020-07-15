РИАМО - 15 июл. Компания «Форум-инвест» оштрафована на 400 тысяч рублей за неиспользование по назначению сельскохозяйственных земель в Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

«В управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям из администрации Домодедова Московской области поступили материалы проведенной проверки соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении ООО «Форум-инвест», собственника восьми сельхозучастков общей площадью 104 гектара, расположенных в Домодедове», — говорится в сообщении.

Во время проверки выяснилось, что на территории всех земельных участков произрастают многолетние сорняки, в некоторых местах замечена древесно-кустарниковая растительность. Признаков использования участков в сельхозпроизводстве, механической и ручной обработки земли, сенокошения, выпаса скота обнаружить не удалось.

За нарушение требований статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, федерального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» компанию «Форум-инвест» привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ. Фирме выписали предписание об устранении выявленных нарушений.