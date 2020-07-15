РИАМО - 15 июл. За 10 лет работы аппарат уполномоченного по правам человека в столице получил более 43 тысяч различных обращений от граждан, сообщила омбудсмен Москвы Татьяна Потяева.

«За 10 лет существования на рассмотрение к московскому омбудсмену поступило свыше 43 тысяч обращений. На личном приеме принято порядка 9 тысяч граждан», — сказала Потяева на заседании Мосгордумы.

Она добавила, что работа аппарата уполномоченного не останавливалась и во время режима самоизоляции.

«Аппарат уполномоченного работал без остановок. К нам поступила почти тысяча обращений граждан по разным вопросам правового характера», — добавила Потяева.