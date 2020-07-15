РИАМО - 15 июл. В Сеченовском университете в среду выписали первых добровольцев, на которых была испытана вакцина от Covid-19, сообщает ТАСС.

По словам руководителя центра клинического изучения лекарственных средств университета Елены Смолярчук, все добровольцы успешно перенесли вакцинирование.

«Наши добровольцы, получив дозу вакцины, перенесли ее абсолютно хорошо. Сегодня они покидают клиническую базу Сеченовского университета», — сказала Смолярчук.

У испытуемых была зафиксирована головная боль и повышение температуры, однако данные эффекты были ожидаемыми.

«Реакции были такие же, которые могли появиться при введении любой другой вакцины», — отметила специалист.

Следующая группа добровольцев будет выписана 20 июля.

По завершению испытаний все добровольцы должны получить порядка 100 тысяч рублей вознаграждения.

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15 ИЮЛЯ

- Российские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус. Благодаря этому можно будет приступить к созданию средств специфической терапии и профилактики Covid-19.

- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.

- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.

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- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.

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