РИАМО - 15 июл. В Наро-Фоминском, Можайском и Волоколамском городских округах остаются подтопленными 131 дачный участок и 64 дачных дома, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

В регионе в июле прошло несколько сильных дождей, были подтоплены дачные участки и дома. Последний ливень прошел в регионе минувшей ночью.

«Привлекаемые силы и средства: 15 июля привлекались 866 человек, 89 единиц техники, в том числе от МЧС России: 27 человек, восемь единиц техники», - говорится в сообщении.

Спасатели призывают жителей региона не поддаваться панике, в случае необходимости обращаться по телефону доверия: 8-498-505-41-70 или по телефону спасения - 01, с мобильного - 101.