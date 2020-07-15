РИАМО – 15 июл. Ученые из лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН из Новосибирска первыми в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус, сообщает ТАСС.
Благодаря этому можно будет приступить к созданию средств специфической терапии и профилактики Covid-19.
«Полученные антитела способны блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 (белок оболочки коронавируса нового типа, с помощью которого патоген попадает в здоровую клетку – ТАСС) и, соответственно, предотвращать его проникновение в клетки-мишени», - отметила ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова.
Также полученные результаты будут служить материалом для изучения особенностей защитного иммунитета при Covid-19 и будут востребованы при совершенствовании вакцин.
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Текстовая трансляция
15 ИЮЛЯ
- Российские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус. Благодаря этому можно будет приступить к созданию средств специфической терапии и профилактики Covid-19.
- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.
- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.
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