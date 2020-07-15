РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В подмосковном Подольске выделили около 90 миллионов рублей на закупку учебников образовательными организациями в текущем году, сообщила «РИАМО в Подольске» зампред комитета по образованию администрации округа Галина Киселева.

«В текущем году на закупку учебников образовательным организациям округа выделено 89 миллионов рублей. Все средства уже освоены. Учебники приобретены. Кроме того, обязательным условием стало соблюдение санитарно-гигиенических норм. Все школы городского округа обеспечены бактерицидными лампами, средствами для дезинфекции рук и многим другим», - сказала Киселева.

Она отметила, что на подготовку образовательных организаций округа к новому учебному году из муниципального бюджета ежегодно выделяются значительные средства. В текущем году на подготовку детсадов и школ было выделено более 160 миллионов рублей.

«В ходе подготовки к новому учебному году в образовательных организациях проводятся мероприятия по ремонту кровель, территории, внутренних помещений. В этом году один из акцентов был сделан на подготовку пищеблоков. Так, на средства из муниципального бюджета проводится ремонт пищеблоков и обеденных залов, закупается оборудование, мебель», - пояснила Киселева.