РИАМО - 15 июл. Из-за проведения плановых работы на железной дороге 18 и 19, а также 25-29 июля изменится график работы аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

18 июля отменят поезда, курсирующие с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево в 10:05, 11:05, 11:35, 12:05, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:35, 16:05, 16:35, 18:05, 18:35, 19:05, 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:35, 23:35. Кроме того, отменят рейсы из аэропорта Шереметьево отправлением в 11:15, 12:15, 12:45, 13:15, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 19:15, 19:45, 20:45, 21:15, 22:15, 22:45, 23:15.

«19 июля произойдут отмены рейсов отправлением в 5:35, 6:35, 7:05, 7:35, 8:05, 9:05, 9:35, 10:05 с Белорусского вокзала в сторону аэропорта. А также поездов из аэропорта Шереметьево отправлением в 6:15, 7:15, 8:15, 8:45, 9:15, 10:15, 10:45, 11:15», – говорится в сообщении.

25 июля будут отменены поезда, следующие от Белорусского вокзала до аэропорта в 10:05, 11:05, 11:35, 12:05, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:35, 16:05, 16:35, 18:05, 18:35, 19:05, 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:35, 23:35. Из аэропорта отменят рейсы отправлением в 11:15, 12:15, 12:45, 13:15, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 19:15, 19:45, 20:45, 21:15, 22:15, 22:45, 23:15.

26 июля не будут ходить аэроэкспрессы, следующие от Белорусского вокзала до аэропорта в 5:35, 6:35, 7:05, 7:35, 8:05, 9:05, 9:35 и 10:05. Из Шереметьево не запустят поезда в 6:15, 7:15, 8:15, 8:45, 9:15, 10:15, 10:45 и 11:15.

27, 28 и 29 июля не поедут поезда, следующие от вокзала до аэропорта в 19:35, 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:25 и 23:35. Рейсы из Шереметьево будут отменены в 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15 и 23:45.

Некоторое количество поездов в указанные выше дни будет следовать с небольшими изменениями в графике.

Доехать до Шереметьево удастся на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс», которые ездят от станции метро «Ховрино» до терминала В. Они начинают рейс каждые 30 минут с 6:30 до 22:00 в сторону аэропорта и с 7:00 до 22:30 к станции метро. Путь занимает примерно 20 минут и проходит по платной магистрали. За проезд нужно будет отдать 200 рублей.

«Аэроэкспресс» приносит извинения за доставленные неудобства и призывает пассажиров узнавать время отправления поездов заранее. Всю необходимую информацию можно узнать на сайте aeroexpress.ru и в мобильном приложении «Аэроэкспресс».