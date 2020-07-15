РИАМО - 15 июл. В Московской области не зафиксировали сильных подтоплений территории из-за прошедших минувшей ночью ливней благодаря принятым профилактическим мерам, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В результате сильных дождей, грозы и ветра, которые наблюдались прошлой ночью в Подмосковье, повалено свыше 50 деревьев, повреждено около десяти автомобилей. Службы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики работают в усиленном режиме. В большинстве населенных пунктов уже восстановлено электроснабжение, которое было нарушено из-за непогоды.

«За ночь по подтоплениям ничего критического не произошло, сработали профилактические меры, аварийно-восстановительные службы «МосАВС» не были задействованы. На 23:00 были отключения электричества более чем в 200 населенных пунктах, в которых проживают 25 тысяч человек. Основная проблема связана с падением деревьев», - сказал зампред правительства региона Евгений Хромушин.

Он уточнил, что в регионе уже восстановлены все линии 10 киловольт. Остаются точки в отдельных муниципалитетах - это линии 4 киловольта, которые также будут восстанавливать специалисты.

Из-за непогоды на западе и северо-западе Московской области были перебои в электроснабжении. Самые крупные отключения света зафиксированы в городских округах Зарайск, Истра, Рузский и Коломенский. Большинство отключений пришлись на ночное время.

В работах по устранению последствий грозы и сильного ветра задействовали свыше 160 бригад и 170 единиц техники электросетевых компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион». Аварийные службы убирают с улиц поваленные деревья и ветки.

По прогнозам синоптиков, с 14 по 16 июля в Московской области ожидаются ливни, ветер будет дуть с порывами до 20 метров в секунду. При возникновении отключений электроснабжения необходимо сообщать об этом по телефонам ЕДДС городского округа или по номеру «112».

Вечером 14 июля на Москву и Подмосковье обрушился очередной сильный ливень, по предварительным данным, местами за два-три часа выпало около 60% месячной нормы осадков.