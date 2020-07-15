РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Комиссия по оценке готовности образовательных организаций к новому учебному году проверит школы Подольска до 28 июля, сообщила «РИАМО в Подольске» зампред комитета по образованию администрации округа Галина Киселева.

В среду комиссия по оценке готовности образовательных организаций округа к новому учебному году приступила к проверке школ. Прежде всего оценивается пожарная, антитеррористическая, санитарно-эпидемиологическая безопасность, подготовка кабинетов, учебников и многое другое.

«Комиссия работает в сложных условиях – во время режима повышенной готовности. Тем не менее, с 6 июля мы приступили к проверке готовности детских садов к новому учебному году, а в среду (15 июля – ред.) мы приступили к проверке школ и начали со школы №32. Комиссия будет работать до 15 августа, но основные проверки завершатся до 28 июля, так как с 3 августа на базе школ будут работать школьные летние лагеря, в которых смогут отдохнуть более 2,8 тысячи школьников», – сказала Киселева.

Она добавила, что школа №32 проверку прошла. В ней были проведены все необходимые работы по подготовке к новому учебному году, приобретено новое оборудование для школьной столовой и многое другое.

«В столовой мы провели косметический ремонт, закупили новую плиту и гладильный шкаф на сумму более 100 тысяч рублей. Кроме того, нами будет произведена закупка посуды, уже завершен ремонт в кабинете робототехники, обустроили площадку для занятий на улице. На средства гранта, а это около 5 миллионов рублей, мы закупили оборудование для занятий по робототехнике и на грант губернатора – на сумму около 500 тысяч рублей – закупили оборудование по биологии», – пояснила директор школы Светлана Тухватулина.