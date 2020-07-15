РИАМО - 15 июл. В период пандемии коронавируса сотрудники государственного пожарного надзора провели свыше двух тысяч профилактических мероприятий в формате онлайн, современные технологии для таких уроков будут применять и в дальнейшем, сообщил замначальника ГУ – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по столице Максим Комаров.

«Во время пандемии сотрудники ГПН проводили большое количество онлайн-мероприятий, на которых напоминали и рассказывали об основных правилах пожарной безопасности. Всего было организовано свыше двух тысяч онлайн-уроков и вебинаров, а количество участников превысило 30 тысяч человек», - сказал Комаров.

Он добавил, что специалисты и дальше будут активно использовать современные технологии при проведении профилактических мероприятий.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- Российские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус. Благодаря этому можно будет приступить к созданию средств специфической терапии и профилактики Covid-19.

- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.

- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.

Хотим узнать ваше мнение Ожидаете ли вы новую вспышку Covid-19? 31% Да, уже пополнил стратегический запас масок 31% Нет, вторая волна нам не грозит 31% Я продолжаю соблюдать режим самоизоляции 31% Мне все равно, я живу как ни в чем не бывало Результаты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.

- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.

- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.