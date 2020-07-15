РИАМО - 15 июл. Следователи проводят проверку после гибели 35-летнего мужчины во время работ в колодце в деревне Ульянки Дмитровского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Известно, что 14 июля погибший вместе с рабочими копал колодец на участке и в процессе работ спустился вниз.

«Произошло смещение колец колодца, в результате чего в шахту стал поступать песок. Мужчину засыпало», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина погиб из-за закрытия дыхательных путей песком. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.