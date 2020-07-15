РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. Два автобуса из подмосковных Люберец отвезут в среду 39 детей в оздоровительные лагеря, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Автобусы «Мострансавто» перевезут свыше 500 детей в оздоровительные лагеря Подмосковья. В работе задействовано около 30 автобусов большой вместимости, каждый из которых перевезет от трех до 40 детей и их сопровождающих из разных городов Подмосковья. В загородные детские лагеря отправятся юные жители Люберец, Дубны, Наро-Фоминска, Королева, Лобни, Красногорска.

«От люберецкой автоколонны выделено два автобуса. Сегодня (в среду - ред.) они привезут 39 детей в лагерь в Волоколамск. Автопарк предприятия соответствует государственным стандартам к перевозке детей», - говорится в сообщении.

Все транспортные средства оборудованы желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами. Автобусы проходят регулярный общий техосмотр и предрейсовый контроль технического состояния.

Кроме того, в салонах транспортных средств проводится обязательная дезинфекционная обработка. С водительским составом проводятся дополнительные инструктажи по правилам дорожного движения.