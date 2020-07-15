РИАМО - 15 июл. В столице предоставят право льготного проезда в общественном транспорте ассистентам-стажерам творческих вузов с 1 ноября, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

Право льготного проезда на всех видах общественного транспорта будет действовать в течение календарного года. Скидка в размере 50% на проезд в пригородном железнодорожном транспорте будет предоставляться с 1 сентября по 15 июня.

«Ассистентура-стажировка является формой постдипломного образования, целью которой является подготовка творческих и педагогических работников высшей квалификации по творческо-исполнительским специальностям», - говорится в сообщении.

Ранее правительство Москвы предоставило право льготного проезда в общественном транспорте обучающимся других форм постдипломного образования – аспирантам (адъюнктам) и ординаторам.