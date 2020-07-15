РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 июл. В городском округе Мытищи во дворе дома №11 по улице Щербакова открыли новую детскую площадку, сообщил председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов.

«Все, что делается для детей – всегда замечательное дело. Здесь не только площадка, а пример комплексного благоустройства с озеленением. И все же хотел бы обратиться к нашим жителям. Мы вместе многое делаем, но беречь и сохранять сделанное нами тоже необходимо всем вместе», - написал Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что в этом дворе получился удачный совместный проект жителей, муниципалитета и строительной организации.