РИАМО - 15 июл. Пользователям компьютеров и других гаджетов рекомендовали регулярно обновлять программное обеспечение (ПО), чтобы уберечь устройства от вирусов и мошенников, говорится в сообщении пресс-службы Роскачества.

«Обновление программ – это не только смена видимой конечному пользователю части интерфейса. С обновлением закрываются те самые невидимые, но существующие «дыры», которые могут находить вирусы и проникать в наши устройства», – говорится в сообщении.

Кроме того, с помощью обновлений в устройствах обеспечивается совместимость программ друг с другом, разными протоколами, новыми версиями операционной системы (ОС), оптимизируется производительность и многое другое.

На сегодняшний день компьютерные вирусы могут распространяться самостоятельно через Сеть, при этом почти все в мире компьютеры и другие гаджеты так или иначе имеют выход в интернет. Специалисты постоянно обнаруживают новые места, которые могут быть использованы для кибератак.

Производители ПО развивают свой продукт, как в части функциональности, добавляя новые функции, так и в части безопасности. Отказ от обновления системы делает гаджеты уязвимее.

Мошенники с помощью найденных «дыр» могут как украсть данные или деньги пользователя, так и использовать компьютер в организации DDoS-атак или майнинга криптовалюты.

«В современном доме компьютер и телефон плотно связаны в единую экосистему: между ними пересылаются файлы, нередко от компьютера через USB заряжают телефон, они используют один и тот же Wi-Fi и так далее. Таким образом, защищенной ваша экосистема будет только в том случае, если вы обновляете все устройства сразу», – поясняется в материале.

Специалисты отмечают, что пользователи мобильных устройств в среднем более уязвимы к вирусам, чем пользователи компьютеров. Именно поэтому защита смартфона и соблюдение цифровой гигиены абсолютно необходимы каждому владельцу мобильного гаджета. В частности, нужно установить антивирус и следить, чтобы он вовремя обновлялся.

Все советы по защите гаджетов можно прочитать в материале Роскачества: https://rskrf.ru/tips/eksperty-obyasnyayut/zachem-obnovlyat-po-esli-vse-i-tak-rabotaet-normalno/.