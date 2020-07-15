РИАМО - 15 июл. Больничный комплекс в Коммунарке новой Москвы получил еще два беспилотных транспортных средства, при этом первый беспилотник был отправлен туда три месяца назад и успешно показал себя в тестовом режиме, он позволил автоматизировать развоз белья и питания, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

До появления беспилотников работу по развозу белья и питания выполняли сотрудники больницы, теперь риски заражения коронавирусом для них минимизированы.

«В зависимости от задачи один аппарат может проехать до 72 километров в сутки. Ежедневно беспилотные транспортные средства могут развозить до 1 тысячи килограммов белья в отделения больницы, а также оперативно доставляют питание сотрудникам медучреждения», − пояснил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для использования беспилотных аппаратов в больнице были внедрены необходимая инфраструктура и программное обеспечение – собственный сервер и зарядная станция, было разработано веб-приложение для эффективного управления доставкой. Это AGV нового поколения, которые имеют удобный поворотный механизм на 360 градусов.

Беспилотные транспортные средства разработаны и производятся инженерами столичного завода Renault. Первоначально AGV предназначены для автоматизированной транспортировки комплектующих и деталей со складов и участков подсборки на конвейер.

Также беспилотники могут использоваться не только для промышленного производства, но и в социальной сфере.