РИАМО - 15 июл. Пять сурчат, рожденных в апреле Центре воспроизводства редких видов животных в Волоколамском округе Подмосковья, чувствуют себя прекрасно и, в отличие от неторопливых родителей, бегают по всему вольеру, исследуя его подземные лабиринты, говорится в сообщении пресс-службы Московского зоопарка.

В марте взрослые животные вышли из спячки, а через месяц уже принесли потомство. Такая спешка неслучайна: малышам за лето нужно окрепнуть и набрать достаточный вес к следующей спячке. Уже к сентябрю они практически достигают размера взрослых.

«Сейчас сурчата чувствуют себя прекрасно и, в отличие от неторопливых родителей, бегают по всему вольеру, исследуя его подземные лабиринты. Один раз они даже попытались сбежать, прорыв подкоп под ограждением. Но сотрудники вовремя их остановили», - говорится в сообщении.

Мама сурчат все время наблюдает за своими детьми и заботится о них. Если ей кажется, что малышам грозит опасность, она предупреждает их свистом, и детеныши прячутся в норы. Хотя они уже несильно зависят от мамы: гуляют самостоятельно и питаются взрослой едой. У них исключительно растительная пища – это овощи и трава, иногда орехи.

Самец обычно основательно готовится к зиме и в первую очередь заботится о своей партнерше. Осенью сурок помогает полусонной самке подобрать место для спячки, а потом, проводив ее внутрь, закупоривает вход строительной смесью. Он готовит ее из пережеванной травы и земли. По наблюдениям сотрудников центра, самец устраивается на зиму в другом месте.