РИАМО - 15 июл. Кандидатов на выборы в cовет депутатов Балашихи выдвинули на внеочередной конференции местного отделения партии «Единая Россия», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В работе приняли участие секретарь московского областного регионального отделения партии, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, секретарь местного отделения партии, глава Балашихи Сергей Юров, делегаты от первичных отделений, члены местного политсовета и контрольной комиссии — всего более 200 человек.

«Традиционно «Единая Россия» это единственная партия, которая проводит внутрипартийное голосование, чтобы определить достойных кандидатов, которые представят ее на выборах любого уровня. В том числе выборы в совет депутатов Балашихи не стали исключением. Мы провели внутрипартийное голосование и тем самым определили 35 человек, которые представят нашу политическую партию на предстоящих выборах», — сказал Юров.

Он подчеркнул, что все они — известные люди в городе, которые работают в различных отраслях.

Выборы в совет депутатов Балашихи назначены на 13 сентября. На них будет избираться 35 депутатов по семи многомандатным округам.

«Основное пожелание к кандидатам — быть чуткими и внимательными к просьбам избирателей, быть полноценными народными избранниками — им оказано такое доверие и выполнять те наказы, с которыми к ним обращаются жители городского округа, помогать городу в его развитии», — отметил Брынцалов.

В ходе конференции также приняли предвыборную программу местного отделения партии «Единая Россия» и назначили уполномоченных представителей от избирательного объединения.

За помощь в организации и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ партийцам вручили награды Мособлдумы, благодарственные письма областного политсовета и секретаря местного отделения партии. Анатолию Кравченко вручили высшую награду Мособлдумы — «За верность Подмосковью».