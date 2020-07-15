РИАМО - 15 июл. Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство дома по программе реновации в Центральном административном округе столицы на Русаковской улице, владение 6, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Новостройка возводится по индивидуальному проекту и состоит из трех секций переменной этажности, объединенных подземным этажом.

«После того, как застройщик подаст извещение о начале работ, инспектор комитета составит программу проверок на весь период строительства. К проверкам в обязательном порядке будут привлекаться специалисты центра экспертиз, которые проведут весь необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Такой подход обеспечит безопасность и комфорт для новоселов», – отметил глава ведомства Олег Антосенко.

Общая площадь дома – 9,8 тысячи квадратных метров, количество квартир – 76. Однокомнатных – 26, двухкомнатных – 23, трехкомнатных – 20 и семь четырехкомнатных квартир.

Всего по программе реновации переселятся в новостройки жители 5174 столичных домов. Программа была утверждена в августе 2017 года.