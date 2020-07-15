РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 июл. На территории городского округа Мытищи до 19 июля будут проверять транспорт, перевозящий опасные грузы, сообщается на сайте администрации горокруга.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения нарушений требований нормативных правовых актов, регламентирующих перевозку опасных грузов в период с 13 по 19 июля проводится профилактическая операция «Опасный груз».

«В рамках проведения мероприятий инспекторы будут проверять соответствие технического состояния и конструкции транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, требованиям безопасности, соблюдение водителями, должностными и юридическими лицами требований Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОГОП) и иных требований нормативных правовых актов», - говорится в сообщении.

Ответственность за нарушение в данной сфере регламентируется статьей 12.212 КРФ об АП «Нарушение правил перевозки опасных грузов»: перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей транспортных средств, свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, специального разрешения или аварийной карточки системы информации об опасности, несоблюдение условий перевозки опасных грузов.

Вышеизложенные нарушения влекут наложение административного штрафа на водителя в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц - от 15 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей; на должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.