РИАМО - 15 июл. Более 11 тысяч абонементов зоны «Пригород» записали пассажиры Московских центральных диаметров на транспортную карту «Тройка» после выхода из режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Самый популярный абонемент – на 30 суток. После выхода из самоизоляции его записали на карты «Тройка» более 8 тысяч раз, что составляет около 79% всех записанных абонементов.
Тарифная зона «Пригород» начинается за пределами станций Марк, Сетунь, Волоколамская, Остафьево и завершается на конечных станциях МЦД — Одинцово, Лобня, Нахабино и Подольск. Записать абонементы зоны «Пригород» на карты «Тройка» можно в кассах и автоматах метро, а также в кассах МЦД.
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