РИАМО - 15 июл. Более 11 тысяч абонементов зоны «Пригород» записали пассажиры Московских центральных диаметров на транспортную карту «Тройка» после выхода из режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Пик записи абонементов зоны «Пригород» МЦД на карты «Тройка» пришелся на 15 июня. В этот день пассажиры записали более 700 абонементов на свои транспортные карты», — говорится в материале.

Самый популярный абонемент – на 30 суток. После выхода из самоизоляции его записали на карты «Тройка» более 8 тысяч раз, что составляет около 79% всех записанных абонементов.

Тарифная зона «Пригород» начинается за пределами станций Марк, Сетунь, Волоколамская, Остафьево и завершается на конечных станциях МЦД — Одинцово, Лобня, Нахабино и Подольск. Записать абонементы зоны «Пригород» на карты «Тройка» можно в кассах и автоматах метро, а также в кассах МЦД.