РИАМО - 15 июл. Утром в среду в Можайском городском округе остаются подтопленными 41 приусадебный участок и 15 дачных домов, сейчас устраняют засоры дренажной системы и малых проточных гидронимов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В результате ливней 8 июля было подтоплено 278 приусадебных участков и 150 частных домов в четырех садоводствах в сельском поселении Горетовское Можайского городского округа. Были эвакуированы 20 человек, из них трое детей.

«Сейчас устраняют засоры дренажной системы и малых проточных гидронимов, в которые осуществляется вывод дренажных вод; производится перекачка вод из подтопленных участков на естественные уклоны рельефы местности», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: 17 человек и пять единиц техники, из них от МЧС — семь человек и две единицы техники.

Вечером 14 июля на Москву и Подмосковье обрушился очередной сильный ливень, по предварительным данным, местами за два-три часа выпало около 60% месячной нормы осадков.