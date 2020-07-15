РИАМО - 15 июл. Сергиев Посад и Химки лидируют по числу выявленных случаев заражения Covid-19 за сутки, там выявлено по 15 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Всего в регионе за сутки выявили 173 случая заражения коронавирусом.

Девять новых случаев выявили в Мытищах, восемь – в Солнечногорске, по семь – в Воскресенске и Клину, Долгопрудном, Домодедове, Красногорске, Ленинском округе, по пять – в Жуковском, по четыре – в Дмитрове, Электростали, Ступине, Павловском Посаде и Коломне.

По три случая выявлено в Балашихе, Щелкове, Шатуре, Богородском округе, Дубне, Краснознаменске, Серебряных Прудах и Раменском. По два – в Королеве, Истре, Егорьевске, Протвине, Реутове, Серпухове, Талдоме, Чехове и Фрязине.

По одному случаю инфицирования выявили в Ивантеевке, Зарайске, Котельниках, Лыткарине, Люберцах, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве и Шаховской.

Ни одного нового случая не зафиксировали в Бронницах, Власихе, Волоколамске, Дзержинском, Звездном городке, Кашире, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Луховицах, Можайске, Молодежном, Подольске, Пушкине, Пущине, Рошале, Рузе, Черноголовке и Электрогорске.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 61 059 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За период пандемии скончалось 1 022 человека. Выздоровели и выписались 42 013 пациентов.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.

- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.

Хотим узнать ваше мнение Ожидаете ли вы новую вспышку Covid-19? 31% Да, уже пополнил стратегический запас масок 31% Нет, вторая волна нам не грозит 31% Я продолжаю соблюдать режим самоизоляции 31% Мне все равно, я живу как ни в чем не бывало Результаты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.

- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.

- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.