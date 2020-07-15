РИАМО - 15 июл. Количество пожаров на территории Москвы сократилось на 33,7% в период с 2015 по 2019 год, с начала 2020 года в городе произошло 4 тысячи пожаров, сообщил заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по столице Максим Комаров.

«В Москве наблюдается устойчивая тенденция к снижению основных показателей обстановки с пожарами. Число пожаров с 2015 по 2019 годы сократилось на 33,7%», - сказал Комаров.

Он добавил, что с начала 2020 года в столице произошло четыре тысячи пожаров, на которых было спасено 535 человек и эвакуировано более восьми тысяч человек.

Кроме того, с начала года сотрудники пожарного надзора проверили 2130 объектов защиты и выдали 1179 предписаний.

«По результатам проверок выявлено 12331 нарушение требований пожарной безопасности, устранено из ранее выявленных 7210», - подчеркнул Комаров.