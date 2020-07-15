РИАМО - 15 июл. Многофункциональный центр «Мои документы» в подмосковном Реутове теперь будет работать по особому временному графику, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Для обеспечения потребности жителей и ликвидации очередей многофункциональный центр «Мои документы» на улице Победы, 7 в Реутове переведен на ежедневный режим работы. С 14 июля он открыт с 8:00 до 21:00. В таком графике центр будет функционировать до момента приведения среднего времени ожидания к существующим нормативам - пять с половиной минут», - сказал Каторов.

С 15 июня МФЦ Московской области продолжают работать в режиме предварительной записи. Записаться на прием можно по телефону горячей линии 8(800) 55-50-30, также на портале госуслуг открыта услуга «Запись в МФЦ».