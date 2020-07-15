РИАМО - 15 июл. С 15 июля москвичи смогут бесплатно сдать анализ на коронавирусную инфекцию в одной из 162 поликлиник по предварительной записи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Во время пандемии нам удалось сформировать мощную ПЦР-службу, в результате город теперь может проводить в среднем до 50 тысяч исследований в сутки. Всего за период эпидемии коронавирусной инфекции в Москве сделано уже более 4,3 миллиона ПЦР-тестов», - сказала Ракова.

Она подчеркнула, что раньше больше всего внимания уделяли больным, их родным, а также тем, у кого подозревали болезнь. Теперь, когда вирус уходит, есть свободные мощности, которые можно перераспределить на другие направления.

«Мэром Москвы было принято решение, что с завтрашнего дня все желающие пройти ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию могут сделать это бесплатно», - добавила Ракова.

В столице открывают пункты в 207 поликлиниках. Также свободно сдать анализы на коронавирус смогут дети: в 45 детских поликлиниках для этого готовы процедурные кабинеты.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.

- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.

Хотим узнать ваше мнение Ожидаете ли вы новую вспышку Covid-19? 31% Да, уже пополнил стратегический запас масок 31% Нет, вторая волна нам не грозит 31% Я продолжаю соблюдать режим самоизоляции 31% Мне все равно, я живу как ни в чем не бывало Результаты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.

- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.

- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.