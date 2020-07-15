РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 июл. В городском округе Мытищи началась подготовка к надвижке пролетного строения на строящемся путепроводе Фрунзе-Мира, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Мытищах началась подготовка к надвижке пролетного строения строящегося путепровода на улице Фрунзе и улице Мира над железной дорогой Ярославского направления. К работам планируется приступить в конце июля этого года. Ход строительства объекта проинспектировал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

«Строительство путепровода идет в графике. В настоящий момент продолжается укрупнительная сборка металлоконструкций пролетного строения, общий вес которых составит порядка 930 тонн. Полным ходом идет подготовка к основному этапу надвижки пролетного строения. До конца сентября планируется завершить надвижку левой стороны пролета, затем строители начнут устройство металлической плиты проезжей части и работы по гидроизоляции», - сказал Гержик.

На объекте ведется устройство локальных очистных сооружений, продолжается переустройство сетей теплоснабжения и водопровода. Четырехполосный путепровод длиной 158,8 метра строится в составе транспортной развязки, общая протяженность которой с подходами и съездами составит 2 километра. Количество полос движения увеличится от двух до четырех. Перспективная пропускная способность автодороги - порядка 50 тысяч автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения по основному ходу – 80 километров в час, на съездах - 70 километров в час.

Строительство путепровода соединит улицы Фрунзе и Мира, улучшит транспортную доступность западной и восточной частей города Мытищи. Новая дорога обеспечит дополнительный выезд из города на автомагистраль М-8 «Холмогоры», разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте. С целью организации и обеспечения безопасности дорожного движения автомобильного транспорта на развязке будут установлены дорожные знаки, системы видеонаблюдения.

Для организации перевозки пассажиров общественного транспорта предусмотрено устройство двух автобусных остановок. Также в целях защиты населения от транспортного шума будут установлены шумозащитные экраны. Строительство путепровода началось в октябре 2018 года. Завершить работы планируется в конце 2021 года.