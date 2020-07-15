РИАМО - 15 июл. Торгово-закупочная сессия с представителями сети «Магнит» состоится в Подмосковье 24 июля в формате видеоконференции, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Во встрече примут участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, директор Московского округа розничной сети «Магнит» Юрий Семенов и директор департамента по категорийному менеджменту Московского округа розничной сети «Магнит» Андрей Игнатов.

«В рамках мероприятия производители Московской области смогут представить свою продукцию и обсудить механизмы и условия сотрудничества с представителями торговой сети», – сказал Разин.

Он добавил, что также будут рассмотрены вопросы совершенствования производственных процессов для оптимизации реализации продукции на полках торговых сетей, требования по ассортименту, объему и фасовки.

К участию приглашаются поставщики и производители Московской области по следующим направлениям: «Напитки и бакалея», «Свежие продовольственные товары», «Фрукты и овощи», «Ультрасвежие продовольственные товары».

Мероприятие бесплатное и пройдет на цифровой площадке Zoom. Заявки на участие принимаются в срок до 22 июля по электронной почте: fribusea@mosreg.ru. Для регистрации необходимо направить следующие данные: наименование организации, ФИО, должность и контактный телефон.