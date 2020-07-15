РИАМО - 15 июл. Согласно исследованию Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), почти половина жителей РФ ожидает второй волны пандемии коронавируса в ближайшее время, пишет газета «Известия».

В опросе, который прошел 18-21 июня, участвовало более 2 тысяч человек.

«На вопрос о том, согласен ли респондент с утверждением, что в этом году произойдет вторая волна заболеваемости коронавирусом, утвердительно ответили 45%, отрицательно — 18%. Значительная часть (37%) затруднились с ответом», — говорится в материале.

Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин подчеркнул, что высокая доля людей находится в состоянии непонимания, что будет происходить дальше.

«Люди устали от пандемии, нарастания экономических проблем, сократившейся мобильности, поэтому растут тревожность и неопределенность перед будущим, что и зафиксировано в опросе», — добавил Рогозин.

В Минздраве России отметили, что рост уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в новом эпидемиологическом сезоне исключить в настоящий момент нельзя. Распространению респираторных вирусов будет способствовать формирование новых школьных, студенческих и рабочих коллективов.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.

- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.

Хотим узнать ваше мнение Ожидаете ли вы новую вспышку Covid-19? 31% Да, уже пополнил стратегический запас масок 31% Нет, вторая волна нам не грозит 31% Я продолжаю соблюдать режим самоизоляции 31% Мне все равно, я живу как ни в чем не бывало Результаты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.

- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.

- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.