РИАМО - 15 июл. Согласно исследованию Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), почти половина жителей РФ ожидает второй волны пандемии коронавируса в ближайшее время, пишет газета «Известия».
В опросе, который прошел 18-21 июня, участвовало более 2 тысяч человек.
«На вопрос о том, согласен ли респондент с утверждением, что в этом году произойдет вторая волна заболеваемости коронавирусом, утвердительно ответили 45%, отрицательно — 18%. Значительная часть (37%) затруднились с ответом», — говорится в материале.
Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин подчеркнул, что высокая доля людей находится в состоянии непонимания, что будет происходить дальше.
«Люди устали от пандемии, нарастания экономических проблем, сократившейся мобильности, поэтому растут тревожность и неопределенность перед будущим, что и зафиксировано в опросе», — добавил Рогозин.
В Минздраве России отметили, что рост уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в новом эпидемиологическом сезоне исключить в настоящий момент нельзя. Распространению респираторных вирусов будет способствовать формирование новых школьных, студенческих и рабочих коллективов.
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15 ИЮЛЯ
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