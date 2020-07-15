РИАМО - 15 июл. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что, когда в городе действовали ограничения из-за коронавируса, столичный парламент ни на один день не прекращал свою деятельность благодаря современным технологиям, в среду Мосгордума проводит заседание уже в обычном формате, говорится в сообщении пресс-службы думы.

«Москва сумела в достаточно короткие сроки переломить ситуацию с пандемией, и сегодня мы возвращаемся к нормальной жизни. Сняты практически все ограничения, и, соответственно, Московская городская дума проводит свое заседание в традиционном формате», — сказал Шапошников.

Он добавил, что на заседании обсудят законопроекты в сфере жилищной политики, экологии, федеральную инициативу о регулировании дистанционной и удаленной работы, кандидатуры мировых судей и другие вопросы.

Шапошников также напомнил, что 27 мая и 10 июня проходили дистанционные заседания Мосгордумы. Во время действия ограничений также удаленно вели работу с избирателями.

Многие депутаты активно участвовали в работе штаба по ситуации с коронавирусом в городе, вели разъяснительную работу, были волонтерами.

«Отмечу, что после первого апреля большинство депутатов и сотрудников аппарата столичного парламента перешли на дистанционную работу. Перед нами стояла первостепенная задача — обеспечить безопасность людей в период пандемии, сохранить их жизнь и здоровье», — добавил Шапошников.

Он уточнил, что более 80% сотрудников аппарата Мосгордумы перевели на удаленную работу. В здании парламента обычно было не больше 10-15% сотрудников. Большая часть депутатов также работала удаленно.

Председатель Мосгордумы подчеркнул, что благодаря современным технологиям столичный парламент ни на один день не прекращал деятельность.