РИАМО - 15 июл. Администрация городского округа Балашиха Московской области сдает в аренду нежилое помещение площадью 18,1 квадратного метра, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Нежилое помещение находится в Балашихе, микрорайоне Железнодорожный на улице Интернациональной.

«Аукцион проводится для субъектов малого и среднего бизнеса. Помещение прекрасно подойдет под размещение офиса или салона», - говорится в сообщении.

Электронный аукцион состоится 19 августа, с победителем аукциона будет заключен договор аренды на 5 лет.

Стартовая величина годовой арендной платы составляет 131,3 тысячи рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 августа на электронной торговой площадке (www.rts-tender.ru). Номер процедуры 38144.