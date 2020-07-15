РИАМО - 15 июл. В Подмосковье и Москве до 21:00 среды объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, сильного ветра и дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального Федерального округа, кроме Калужской и Смоленской областей.

В среду в Подмосковье и Москве будет облачная погода. Также пройдет дождь, местами сильный, в отдельных районах региона прогнозируется гроза.

Ветер будет дуть восточного, юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду. Температура будет в пределах 19-21 градуса.