РИАМО - 15 июл. В Москве уже третью неделю держится рекордно низкий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией с апреля, число новых случаев Covid-19 за две недели уменьшилось на 27,3%, сообщает оперативный штаб города по ситуации с коронавирусом.
За сутки в мегаполисе было подтверждено 628 новых случаев коронавируса.
Все новые пациенты и те, кто близко контактировал с ними, на данный момент находятся под наблюдением врачей.
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Текстовая трансляция
15 ИЮЛЯ
- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.
- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.
Ожидаете ли вы новую вспышку Covid-19?
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.
- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.
- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.
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