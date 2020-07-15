РИАМО - 15 июл. В Москве уже третью неделю держится рекордно низкий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией с апреля, число новых случаев Covid-19 за две недели уменьшилось на 27,3%, сообщает оперативный штаб города по ситуации с коронавирусом.

За сутки в мегаполисе было подтверждено 628 новых случаев коронавируса.

«Среди новых заболевших 51,3% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,1% — от 46 до 65 лет, 9,7% — от 66 до 79 лет, еще 5,1% — старше 80 лет. Также 7,8% среди заболевших — дети», — говорится в сообщении.

Все новые пациенты и те, кто близко контактировал с ними, на данный момент находятся под наблюдением врачей.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.

- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.

Хотим узнать ваше мнение Ожидаете ли вы новую вспышку Covid-19? 31% Да, уже пополнил стратегический запас масок 31% Нет, вторая волна нам не грозит 31% Я продолжаю соблюдать режим самоизоляции 31% Мне все равно, я живу как ни в чем не бывало Результаты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.

- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.

- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.